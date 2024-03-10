У мережі Instagram депутат “Радикальної Партії” та нині військовослужбовець Збройних Сил України Олег Ляшко опублікував пост у якому зазначив, що військово службовці які знаходяться на фронті повинні перебувати тут і йти на штурми просто тому що “інших уже не залишилось”

Водночас роблячи акцент на тому що сама ситуація не стосується генералів, адже вони генерали і їм “можна”

“Ганьба і сором!”,— додає у дописі депутат.

Раніше 3 грудня відзначав своє 51-річчя і поділився своїми думками у Instagram

“Ми не можемо вибрати час у якому жити. Але тільки від нас залежить, що ми в цей час будемо робити. Сьогодні мені 51. І я щасливий, що знаходжусь у правильному місці, з правильними людьми. І всі ми робимо правильну для справжніх чоловіків справу – захищаємо свою сімʼю і свою країну від ворожої навали” “Дякую Мамі, своїй сімʼї, своїм друзям за все. Дякую нашому Господу Богу. Україна переможе!” — пише у дописі Ляшко.



Треба відмітити що до того Олег Ляшко був прибічником Валерія Залужного та вітав його з днем народження.