Про це президент розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1.

“Кажуть, більше десяти (замахів — ред). Але я не рахую. Усі наші люди, військовослужбовці, цивільні постійно ризикують. Я – Президент країни і я відповідно теж ризикую”, — зазначив Зеленський.

Президент також розповів детальніше про ракетний удар по Одесі під час візиту Премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. За його словами, удар балістичною ракетою під час візиту премʼєр-міністра був здійснений дуже швидко і українські сили не встигли відпрацювати.