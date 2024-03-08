Про це президент розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1.
“Кажуть, більше десяти (замахів — ред). Але я не рахую. Усі наші люди, військовослужбовці, цивільні постійно ризикують. Я – Президент країни і я відповідно теж ризикую”, — зазначив Зеленський.
Президент також розповів детальніше про ракетний удар по Одесі під час візиту Премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. За його словами, удар балістичною ракетою під час візиту премʼєр-міністра був здійснений дуже швидко і українські сили не встигли відпрацювати.
“Десь за 300-400 метрів був удар балістичною ракетою. Ракета дуже швидко прийшла. Я не знаю, по кому був цей удар. Але в будь-якому випадку я не кажу про себе, я кажу про повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що у Путіна її просто нема. Вдарити балістичною ракетою тоді, коли візит Прем’єр-міністра Греції”, — сказав Зеленський