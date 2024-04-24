Сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада прийняла за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д, який спрямований на боротьбу з ігровою залежністю та покращення державного регулювання азартних ігор та лотерей в Україні.

Цю інформацію у Telegram розмістив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт підтримали 272 народні депутати.

“Законопроєкт має сприяти вирішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах, що може спричиняти підвищені ризики формування ігрової залежності, а відтак потребують додаткових механізмів для захисту”, — йдеться у дописі Гетманцева.

Пропоновані заходи включають посилення вимог до реклами азартних ігор, збільшення штрафів за їх порушення, уточнення порядку проведення перевірок та введення системи контролю за незаконними азартними іграми в Інтернеті.

Раніше комітет ВР схвалив законопроєкт, який посилює контроль за гральним бізнесом.

Також Гетьманцев говорив, що з тисячі сайтів, які пропонують азартні ігри українською мовою, лише сімнадцять мають ліцензію.