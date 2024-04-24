Цю інформацію у Telegram розмістив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Законопроєкт підтримали 272 народні депутати.
“Законопроєкт має сприяти вирішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах, що може спричиняти підвищені ризики формування ігрової залежності, а відтак потребують додаткових механізмів для захисту”, — йдеться у дописі Гетманцева.
Пропоновані заходи включають посилення вимог до реклами азартних ігор, збільшення штрафів за їх порушення, уточнення порядку проведення перевірок та введення системи контролю за незаконними азартними іграми в Інтернеті.
Раніше комітет ВР схвалив законопроєкт, який посилює контроль за гральним бізнесом.
Також Гетьманцев говорив, що з тисячі сайтів, які пропонують азартні ігри українською мовою, лише сімнадцять мають ліцензію.
- Всього лиш 17 сайтів мають ліцензію на проведення азартних ігор, — Гетманцев
- Уряд хоче ліквідувати комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
- Комітет ВР схвалив законопроєкт, який посилює контроль за гральним бізнесом