Про це повідомляють Сили оборони півдня в телеграм-каналі.
“Ворог знову прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, унаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків і господарських споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали”, – зазначили в Силах оборони.
У відомстві повідомили, що вночі ворог атакував із півдня кількома хвилями ударних дронів. БПЛА типу Shahed-131/136 з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну частину Херсонщини, так і з акваторії Чорного моря.
Повідомляється, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. За дві години бойової роботи було збито 2 безпілотники на Дніпропетровщині та 7 – на Запоріжжі.
“У наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті”, – додали у відомстві.
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