Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині, а в Запоріжжі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель.

Про це повідомляють Сили оборони півдня в телеграм-каналі.

“Ворог знову прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, унаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків і господарських споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали”, – зазначили в Силах оборони.

У відомстві повідомили, що вночі ворог атакував із півдня кількома хвилями ударних дронів. БПЛА типу Shahed-131/136 з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну частину Херсонщини, так і з акваторії Чорного моря.

Повідомляється, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. За дві години бойової роботи було збито 2 безпілотники на Дніпропетровщині та 7 – на Запоріжжі.

“У наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті”, – додали у відомстві.