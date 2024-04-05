Вимкнення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ на Запорізькій атомній електростанції сталося після того, як неподалік пролунали постріли.

Про це повідомили у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Експерти говорять, що вимкнення лінії сталося о 10:06, причина “спочатку не була зрозумілою”. Однак, за словами членів групи МАГАТЕ, яка перебувала тоді на ЗАЕС, перед цим вони чули залпи.

“Група МАГАТЕ, яка була на місці, чула залпи артилерії сьогодні вранці, а також у середу, коли група чула ракетні обстріли“, — йдеться у заяві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про реальну небезпеку на ЗАЕС.

“Як це неодноразово траплялося під час цієї руйнівної війни, найбільша атомна електростанція Європи втратила ключове джерело електроенергії, необхідної для охолодження своїх реакторів, а також для інших важливих функцій ядерної безпеки. Події сьогоднішнього ранку ще раз підкреслюють реальну небезпеку, з якою стикається цей великий об’єкт“, — підкреслив Гроссі.

Електропостачання Запорізької електростанції до повномасштабної війни забезпечували чотири лінії 750 кВ та шість 330 кВ.

Після того, як була відключена лінія 330 кВ, електропостачання станції забезпечує лише лінія 750 кВ.