Про це пише Голос Америки.

За словами Джонсона, пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом.

Майк Джонсон

Після розв’язання бюджетних питань, “переведемо увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам – ред.) і не зволікатимемо з цим”, – сказав Джонсон.

Після 22 березня у засіданнях Палати представників починається перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

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