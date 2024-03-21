Про це пише Голос Америки.

За словами Джонсона, пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом.

Після розв’язання бюджетних питань, “переведемо увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам – ред.) і не зволікатимемо з цим”, – сказав Джонсон.

Після 22 березня у засіданнях Палати представників починається перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.