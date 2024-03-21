Депутат від Шотландської національної партії, Стюарт Макдональд, закликав шотландський уряд активніше підтримувати виробництво зброї з метою направлення її на лінію фронту для Збройних Сил України та загального захисту країни.

Про це повідомляє The Times.

Він висловив думку, що Шотландія повинна зробити більший внесок у підтримку України в умовах російської агресії.

Макдональд пропонує створення програми підтримки оборони, спрямованої на співпрацю з промисловістю, освітніми закладами та урядом Великої Британії з метою розробки програм, які допоможуть зміцнити оборонний потенціал України.

“Необхідно створити схему підтримки оборони Шотландії та України”, щоб шотландський уряд міг працювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Великої Британії над програмами, які могли б допомогти в боротьбі з російським вторгненням”, — заявив Макдональд.

Він також підкреслив необхідність вирішення проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів у сфері оборони, що може призвести до економічної вигоди для Шотландії та підтримки України у боротьбі проти російської агресії.