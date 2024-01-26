“Рішучість України надихає весь світ. Німеччина й надалі непохитно стоятиме на боці України та не відмовиться від її підтримки”, — запевнив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр заявив про подальше збільшення допомоги Україні від Німеччини. Він наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу нашої країни.

 

До пакету увійдуть зокрема:

  • системи ППО IRIS-T,
  • ЗУ “Gepard”;
  • додаткові артилерійські системи з понад 230 тис. боєприпасів;
  • понад 80 танків “Leopard” 1 A5;
  • додаткові БМП;
  • додаткові інженерні машини та мостоукладачі;
  • 450 бронеавтівок;
  • системи розмінування;
  • дрони;
  • радіолокаційні системи та системи розвідки.

 

Також Берлін вперше передасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41 та планує навчити 10 тисяч українських військових.

 