“Рішучість України надихає весь світ. Німеччина й надалі непохитно стоятиме на боці України та не відмовиться від її підтримки”, — запевнив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр заявив про подальше збільшення допомоги Україні від Німеччини. Він наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу нашої країни.
До пакету увійдуть зокрема:
- системи ППО IRIS-T,
- ЗУ “Gepard”;
- додаткові артилерійські системи з понад 230 тис. боєприпасів;
- понад 80 танків “Leopard” 1 A5;
- додаткові БМП;
- додаткові інженерні машини та мостоукладачі;
- 450 бронеавтівок;
- системи розмінування;
- дрони;
- радіолокаційні системи та системи розвідки.
Також Берлін вперше передасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41 та планує навчити 10 тисяч українських військових.