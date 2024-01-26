“Рішучість України надихає весь світ. Німеччина й надалі непохитно стоятиме на боці України та не відмовиться від її підтримки”, — запевнив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр заявив про подальше збільшення допомоги Україні від Німеччини. Він наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу нашої країни.

До пакету увійдуть зокрема:

системи ППО IRIS-T,

ЗУ “Gepard”;

додаткові артилерійські системи з понад 230 тис. боєприпасів;

понад 80 танків “Leopard” 1 A5;

додаткові БМП;

додаткові інженерні машини та мостоукладачі;

450 бронеавтівок;

системи розмінування;

дрони;

радіолокаційні системи та системи розвідки.

Також Берлін вперше передасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41 та планує навчити 10 тисяч українських військових.