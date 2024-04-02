Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це повідомляє Reuters.

У рамках плану закупівель боєприпасів, очолюваного Чехією, Німеччина передасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів.

Крім того, Німеччина надасть новий пакет допомоги.

Міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, оголосив про надання пакету допомоги на суму 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

“Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро”, — сказав представник міністерства в інтерв’ю для Reuters.

Німеччина візьме на себе 40% цієї ініціативи.

Організація постачання снарядів для України вже розпочалася в Польщі. Підтримку ініціативі Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу також підтримає Словенія.