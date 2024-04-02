Про це в Telegram повідомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
“Микиту з окупованого Херсону незаконно та примусово вивезли до Росії. Два роки він змушений був жити у ворожій країні, в чужому місті, навчатися у російській школі, де до українських дітей ставилися як до розумово відсталих, бо вони були нездатні засвоїти російську навчальну програму.
Зате дітям проводили “Разговоры о важном”, навчали дітей військової справи та вчили розбирати й збирати автомат Калашнікова. Найбільше хлопця лякало те, що у 18 років, після так званої Юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини”, — написав Кулеба.
За словами Прокудіна, зараз з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів. Також очільник Херсонської ОВА додав, що від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 48 дітей.
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