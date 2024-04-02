Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Наразі українські експерти спільно з НАТО напрацьовують рекомендації для удосконалення системи оборонних закупівель в межах Стратегічного огляду системи оборонних закупівель Комплексного пакету допомоги НАТО для України. Разом з тим, НАЗК розпочинає аналіз корупційних ризиків у цій сфері – до нього будуть залучені всі зацікавлені сторони та міжнародні експерти”, — зазначив заступник Голови НАЗК Ярослав Любченко.

Він також додав, що будуть надані рекомендації, які сприятимуть розбудові доброчесності в оборонних закупівлях та впровадженню розпочатої Міноборони реформи, а також, що дослідження стане продуктом співпраці органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій для досягнення спільної мети — ефективного забезпечення ЗСУ необхідними ресурсами.

НАЗК також проводить антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, включаючи сектор безпеки та оборони.