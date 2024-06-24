Встановлено осіб, що 20 червня вчинили разом з народним депутатом Миколою Тищенком напад на колишнього військовослужбовця Дмитра “Сина” Павлова нібито під час розкриття "ботоферм" у Дніпрі. Тілоохоронцями Тищенка виявилися полтавський депутат від ОПЗЖ, співробітник поліції Києва та колишній охоронець з нічного клубу. Наразі впізнали ще одну особу, якою виявився раніше помічений за хуліганством тренер зі страйкболу.

Про це повідомляє військовий волонтер, журналіст, громадський активіст Денис Кошельник.

Журналіст провів розслідування та встановив особу ще одного охоронця народного депутата Миколи Тищенка. Ним виявився київський інструктор зі страйкболу Щегельський Микола Миколайович.

До слова, у 2021 році Микола Щегельський був причетним до вандалізму. А саме, він облив червоною фарбою пам’ятник лідера ОУН Степана Бандери у Львові. За даним фактом було порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.2 ст.296 КК України).

Підсумовуючи, поряд з Миколою Тищенком під час нападу на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною, знаходились: