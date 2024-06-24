Про це повідомляє військовий волонтер, журналіст, громадський активіст Денис Кошельник.
Журналіст провів розслідування та встановив особу ще одного охоронця народного депутата Миколи Тищенка. Ним виявився київський інструктор зі страйкболу Щегельський Микола Миколайович.
До слова, у 2021 році Микола Щегельський був причетним до вандалізму. А саме, він облив червоною фарбою пам’ятник лідера ОУН Степана Бандери у Львові. За даним фактом було порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.2 ст.296 КК України).
Підсумовуючи, поряд з Миколою Тищенком під час нападу на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною, знаходились:
- Помічниця Тищенка, Евеліна Андрієвська, яка перебуває в базі “Миротворець”, відвідувала Крим після окупації півострова та відрізняється проросійськими поглядами.
- Полтавський депутат від ОПЗЖ Сергій Савченко, керівником якого був Ілля Кива.
- Костянтин Цубер, який раніше працював в нічному клубі та, за словами журналіста Дениса Кошельника, таксує по Києву під час комендантської години.
- Співробітник Національної поліції міста Києва Богдан Писаренко, який під час інциденту опинився у Дніпрі.
- Інструктор зі страйкболу Микола Щегельський, котрий обливав фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові.