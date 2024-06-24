20 червня у Дніпрі сталася бійка за участю охорони народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова. У соцмережах встановили ще одну особу, що допомагала Тищенку нападати на військового.

Про це написав Олег Симороз, ветеран російсько-української війни та громадський активіст.

Черговим охоронцем Тищенка, якого вдалося розпізнати, став сорокарічний Цубер Костянтин Андрійович, який раніше працював в нічному клубі Karusel Club.

Відомо, що у 2017 році він намагався влаштуватись працювати патрульним в Управління патрульної поліції у м. Києві. Наразі виконує силові функції в команді нардепа Миколи Тищенка.

“Він є не основним особистим охоронцем, коли Тищенко «йде в люди» охорону змінюють з трьох до пʼяти особистих охоронців, Цубер входить в розширений список тілоохоронців, решту часу він на подай-принеси. У подіях в Дніпрі він брав безпосередню участь в нападі і в місто приїхав разом з Тищенком”, – написав Симороз.



Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Опісля того вдалося встановити особу поліціянта, що допомагав охороні Тищенка нападати на військового.

Також на відео з бійкою потрапила помічниця Тищенка, Евеліна Андрієвська, яка перебуває в базі “Миротворець”, відвідувала Крим після окупації півострова та відрізняється проросійськими поглядами.

Окрім того, у соцмережах виявили, що ймовірним охоронцем Миколи Тищенка може бути полтавський депутат від ОПЗЖ, керівником якого був Ілля Кива.