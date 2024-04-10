Програма «Інформація для всіх» (IFAP) спрямована на розбудову в усьому світі інклюзивних суспільств, заснованих на знаннях.

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук розпочала роботу в новоствореному Національному комітеті Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) на посаді заступниці голови.

Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Робота в комітеті Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) буде спрямована на реалізацію у таких напрямках:

інформація для розвитку;

інформаційна грамотність;

цифрове збереження інформації та посилений доступ до інформаційних ресурсів шляхом цифрового збереження бібліотечних фондів, архівів, музеїв;

інформаційна етика;

доступність інформації;

мультилінгвізм.

Окрім того, буде здійснена боротьба з російською дезінформацією і пропагандою, більша політична ізоляція агресора та припинення його членства в ЮНЕСКО.

Участь України в цій програмі важлива з огляду на виклики щодо доступності інформації та цифрової трансформації.