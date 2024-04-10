Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук розпочала роботу в новоствореному Національному комітеті Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) на посаді заступниці голови.

Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Робота в комітеті Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) буде спрямована на реалізацію у таких напрямках:

  • інформація для розвитку;
  • інформаційна грамотність;
  • цифрове збереження інформації та посилений доступ до інформаційних ресурсів шляхом цифрового збереження бібліотечних фондів, архівів, музеїв;
  • інформаційна етика;
  • доступність інформації;
  • мультилінгвізм.

Окрім того, буде здійснена боротьба з російською дезінформацією і пропагандою, більша політична ізоляція агресора та припинення його членства в ЮНЕСКО.

Участь України в цій програмі важлива з огляду на виклики щодо доступності інформації та цифрової трансформації.

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