Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук розпочала роботу в новоствореному Національному комітеті Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) на посаді заступниці голови.
Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Робота в комітеті Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP) буде спрямована на реалізацію у таких напрямках:
- інформація для розвитку;
- інформаційна грамотність;
- цифрове збереження інформації та посилений доступ до інформаційних ресурсів шляхом цифрового збереження бібліотечних фондів, архівів, музеїв;
- інформаційна етика;
- доступність інформації;
- мультилінгвізм.
Окрім того, буде здійснена боротьба з російською дезінформацією і пропагандою, більша політична ізоляція агресора та припинення його членства в ЮНЕСКО.
Участь України в цій програмі важлива з огляду на виклики щодо доступності інформації та цифрової трансформації.
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