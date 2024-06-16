У неділю, 16 червня, дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив про намір його країни укласти угоду про партнерство з Україною та поглибили торговельні взаємовідносини.

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

“Дивлячись у майбутнє, я б хотів, щоб Україна та ОАЕ уклали угоду про партнерство та поглибили торговельні взаємовідносини. Це нагально необхідно зробити у такий час, як зараз”, – заявив Гаргаш.

Також він наголосив на необхідності “посилити економіку України та допомогти приватному сектору відбудувати свою країну”.

Водночас Гаргаш переконаний, що у разі, якщо справедливий мир не буде досягнено шляхом перемовин, то економічні зусилля між країнами не зможуть бути продуктивними.

Нагадаємо, на Саміті миру президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути Росії до відповідальності за скоєні злочини проти людяності в Україні. Також він висловив упевненість, що єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності України.

Своєю чергою прем’єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що якщо Росія не погодиться на умови прийняті міжнародною спільнотою на Саміті миру у Швейцарії, то світові країни змусять її здатися.