Протягом доби третього лютого та у ніч на четверте лютого росіяни продовжували обстрілювати регіони України, двоє людей внаслідок обстрілів отримали поранення.

Про це повідомляється у зведенні обласних державних адміністрацій.

Ситуація у регіонах

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (27 вибухів). Росіяни обстрілювали Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, зафіксовано використання FPV дрону. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету. Попередньо — без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 76 вибухів з мінометів, артилерії, гранатометів та обстріл БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада. Без наслідків.

Запоріжжя: росіяни гатили по 22 населених пунктах області; зафіксовано 104 удари. По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір’я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам’янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артобстрілів. Військові РФ здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вчора вдень росіяни атакували Нікопольщину. Понад 30 потрощених приватних будинків, 9 господарських споруд, понівечені газогони та лінії електропередач. РФ гатила з важкої артилерії. Цілила дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада. Люди вціліли.

У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили російську ракету. Вночі — знову обстріли Нікополя. По місту декілька разів гатили з артилерії. Без жертв. Після вчорашнього перенавантаження мереж енергетики заживили Кривий Ріг та громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та ін. Авіаударів окупантів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане.

Під час обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає. Також вчора відбувся обстріл с. Григорівка Куп’янського району. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Тип озброєння встановлюється, попередньо — два прильоти КАБ. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

Луганщина: росіяни поновили бойові дії біля Білогорівки та в Серебрянському лісі, де відбито декілька наступів РФ. За добу противник здійснив 143 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян — 8 населених пунктів: Новогродівка, Покровськ, Авдіївка, смт Зарічне, смт Гродівка, смт Північне, с. Нетайлове, с. Максимільянівка Пошкоджено 3 житлових будинки (з них 1 – багатоквартирний), гараж, господарська споруда, цивільний автомобіль, будівля ДСНС, будівля заводу, службовий автомобіль ДСНС. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина: вчора артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Російською артилерією у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також протягом дня росіяни завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора обстрілів з артилерії зазнало м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області росіяни здійснили 37 обстрілів (92 снаряди), з них по м. Херсон — 5 артилерійських обстрілів (13 снарядів). Військові РФ поцілили у райони 17 населених пунктів області. Здійснили авіаційний удар по н.п. Червоний Маяк (4 КАБ), Зміївка (2 КАБ). Інформація щодо пошкоджень встановлюється. Без потерпілих.