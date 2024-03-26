Він зазначив це в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання щодо зростання обстрілів території області з боку російських окупантів, зокрема в Чугуївській та Куп’янській громадах.
Синєгубов зазначив, що інтенсивність атак на населені пункти Харківщини збільшується протягом останніх шести місяців.
Він підкреслив, що місцевому населенню рекомендується евакуюватися з прикордонних населених пунктів.
Особливий акцент був зроблений на евакуації дітей, яку вже виконано в деяких громадах, зокрема на Куп’янщині, де було евакуйовано близько 160 дітей з їхніми сім’ями. Синєгубов підкреслив, що це єдиний спосіб захистити життя людей.
“Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області – це Богодухівський район, Харківський район – для того, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію.
Можливо, примусову – саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами”, — розповів очільник ОВА.
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