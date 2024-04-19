Бізнесмена Арнульф Дамерау стверджує, що співробітники українських спецслужб вимагали від нього десятки мільйонів євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Після публікації Арнульф Дамерау звернувся в редакцію NV .

Зазначається, що він не звинувачував Офіс Президента України, але саме співробітників спецслужб.

“Західні уряди дедалі більше стурбовані корупцією в уряді України, але здебільшого утримуються від оприлюднення своєї критики, оскільки вони мобілізують підтримку Києва, щоб зміцнити його слабкий захист від російської агресії. Війна дала можливість знову зібратися багатьом корумпованим мережам, пов’язаним із колишнім президентом Віктором Януковичем, кажуть представники європейських служб безпеки”, — йдеться у матеріалі.

Після того, як Бюро економічної безпеки України звинуватило компанію Космолот у порушенні законодавства про азартні ігри та ухиленні від сплати податків під час перевірки у жовтні, рахунки компанії були заморожені.

Арнульф Дамерау стверджує, що претензії до компанії є фабрикацією. Він зазначив, що Космолот розпочав свою діяльність лише у 2021 році після змін законів про азартні ігри в Україні.

У той період компанія заробила 208 млн євро, але вже в 2022 році виручка склала лише 4,8 млн євро, а в 2021 — лише 250 000 євро. Дамерау також наголошує, що Космолот виплатив 60 мільйонів євро податків із своїх прибутків торік, що підтверджується офіційними податковими деклараціями.

Він також стверджує, що особа з України, яка зустрілася з ним у грудні у Відні, обіцяла зняти судові позови проти Космолота, якщо Дамерау передасть контроль над половиною компанії офшорному трасту. Дамерау запевняє, що має докази цієї зустрічі, включаючи фотографії та імена причетних осіб.