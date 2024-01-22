Як зазначають у Vatican News, неділя Божого слова, що відзначалася 21 січня 2024 р., стала нагодою для Папи Франциска, щоб проголосити спеціальний Рік молитви, що пройде в контексті приготування до Ювілею. Проголошення відбулося опівдні за римським часом, після проказування молитви «Ангел Господній».

“У ці дні особливо молімося за єдність християн і не втомлюймося благати Господа про мир в Україні, в Ізраїлі та Палестині, а також у багатьох інших частинах світу: від його відсутності завжди страждають найслабші”, – наголосив Папа Франциск.

Він зазначив, що має на увазі усіх поранених і загиблих унаслідок воєн дітей, які “позбавлені тепла і любові, мрій і майбутнього”.