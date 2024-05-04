DenizBank, один з найбільших турецьких банків, знову ускладнив умови відкриття рахунків для росіян і практично припинив схвалення подібних заявок.

Про це пишуть у повідомленні.

Зазначено, що цю інформацію підтверджують двоє посередників, які допомагають російським громадянам отримувати картки в банках Туреччини. Клієнтам з посвідкою на проживання та пропискою в Туреччині також відмовляють у процедурі.

Один з посередників стверджує, що з десяти заявок росіян на відкриття рахунку, лише одна отримує схвалення. DenizBank робить виняток лише для клієнтів з великим депозитом – від 100 тисяч доларів.

Починаючи з 2024 року, DenizBank припиняє відкривати рахунки іноземцям, зокрема росіянам, як туристам. Тепер для відкриття рахунку необхідно мати дозвіл на проживання та прописку в Туреччині, а також банк приймає рішення лише після перевірки клієнта.

У банківській сфері Туреччини, за джерелом російського пропагандистського держінформагентства, повідомлено, що DenizBank не має заборон на відкриття рахунків для росіян. Однак, заявки проходять посилені перевірки через можливе порушення санкцій щодо Росії.