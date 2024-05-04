Сьогодні, 4 квітня, російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Вчергове під ударом опинився Нікополь.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Тelegram-каналі.

Зазначається, що в результаті ворожого удару виникло займання у житловому секторі. По прибуттю вогнеборці встановили, що внаслідок обстрілу горить господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок обстрілу одна людина зазнала поранень, її ушпиталено.

“Через ворожий обстріл постраждала жінка, 1966 року народження. Співробітники Служби порятунку доправили її до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував дронами місто Берислав Херсонської області. Під удар потрапила вантажівка, що доставляла питну воду місцевим мешканцям. Внаслідок удару автівка згоріла вщент, ніхто з людей не постраждав.