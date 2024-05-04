Про це повідомило LRT

Лаурінас Кащюнас вважає, що відправною точкою нового саміту має стати російська військова загроза.

Кащюнас стверджує, що ця помилка та недооцінка виникли через те, що США та Європа використовували західний підхід та критерії для оцінки стратегії Росії.

“Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства”, – Кащюнас.

Відсутність відповідальності за своє суспільство та жорстоке використання власного мобілізаційного потенціалу, який, за даними чиновника, може становити 25 млн осіб, робить Росію одним з найнебезпечніших супротивників, з яким альянсу доведеться зіткнутися найближчим часом.

За словами литовського міністра, варто багато чого змінити в роботі НАТО, адже загроза Росії стане проблемою й для країн-союзників.

Він наводить кілька кроків, які вважає необхідними для підтримки ефективності Альянсу.

По-перше, на “східному фланзі настав етап побудови більш гнучкої системи реагування та стримування, яка потребує делегування більшої кількості повноважень регіональним силам Альянсу”. По-друге, стає очевидним, що збільшення видатків на оборону до 2% – це лише мінімальний рівень, і його буде підвищено. Країни НАТО будуть змушені серйозно модернізувати та посилити свої військово-промислові комплекси, а також необхідно почати розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямованої проти Європи та Заходу, тобто як “елемент євроатлантичної безпеки та єдності”.

“Оскільки Кремль розуміє лише силу, нам необхідно виробити систему активного захисту, яка не дозволяє Москві загрожувати підвищенням градуса конфлікту”, – сказав наостанок міністр оборони Литви.