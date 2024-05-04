У суботу, 4 травня, набуває чинності Закон № 3621-IX, який, серед іншого, скасовує статус "обмежено придатний" та передбачає, що громадяни, визнані раніше обмежено придатними, мають пройти повторний медогляд протягом 9 місяців з метою визначення придатності до військової служби.

Про це йдеться у тексті документа, опублікованого на сайті Верховної Ради.

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями “непридатний” та “обмежено придатний” (а також “обмежено придатний” чи “придатний”).

Крім того, у багатьох випадках формулювання “обмежено придатні” до служби за умов воєнного стану замінили на таке: “Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони”.

Зазначається, що людина з таким записом у військовому квитку може бути мобілізована, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів. Загалом медкомісія тепер даватиме лише два висновки: придатний або непридатний. При цьому сама придатність ділитиметься на категорії:

повністю придатний до служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями;

придатний для виконання специфічних завдань (ймовірно, йдеться про виконання господарських робіт).