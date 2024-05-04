Про це йдеться у тексті документа, опублікованого на сайті Верховної Ради.
Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями “непридатний” та “обмежено придатний” (а також “обмежено придатний” чи “придатний”).
Крім того, у багатьох випадках формулювання “обмежено придатні” до служби за умов воєнного стану замінили на таке: “Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони”.
Зазначається, що людина з таким записом у військовому квитку може бути мобілізована, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів. Загалом медкомісія тепер даватиме лише два висновки: придатний або непридатний. При цьому сама придатність ділитиметься на категорії:
- повністю придатний до служби;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;
- придатний за окремими спеціальностями;
- придатний для виконання специфічних завдань (ймовірно, йдеться про виконання господарських робіт).
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