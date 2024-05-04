Польща повідомила, що вона також була однією з цілей хакерської групи, підконтрольної Росії, яка здійснила атаки на Німеччину та Чехію.

Про хакерську атаку інформує Politico.

В заяві польського зовнішньополітичного відомства йдеться про солідарність Польщі з Німеччиною й Чехією у зв’язку зі зловмисною кіберкампанією проти їхніх політичних партій і демократичних інститутів.

Нещодавні кібератаки були здійснені хакерською групою APT28 або Fancy Bear, яка є частиною російської військової розвідки ГРУ. Уряд Чехії також повідомив, що його розвідувальна служба виявила вторгнення Fancy Bear у чеські установи приблизно в той самий час.

“Польща, яка також є однією з цілей APT 28, рішуче засуджує повторювані та неприйнятні зловмисні кіберкампанії, що проводяться російськими суб’єктами”, – йдеться в повідомленні.

Bloomberg раніше зазначив, що об’єктами російських кібератак стали компанії в логістичному, оборонному, аерокосмічному та ІТ-секторах, а також фонди та асоціації. За її словами, постраждали також Україна та інші європейські країни.

В уряді заявили, що російські кібератаки та шпигунство в Німеччині посилилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.