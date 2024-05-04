Спецслужби Росії можуть планувати провокації найближчим часом. Метою цих провокацій є звинувачення Сил оборони України в організації та вчиненні терактів на території РФ.

Про це повідомляє підпільний рух “Атеш“.

Атеш – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території РФ, започаткований українцями та кримськими татарами.

На сьогодні було повідомлено про багато спроб перекинути відповідальність російських спецслужб про теракти та різні залякування на Україну для того, щоб виставити Україну з негативного боку.

Партизани повідомляють про плани росіян провести “антитерористичні заходи”, під час яких можуть бути затримані мусульмани, у яких можливо будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.

“Ми закликаємо всіх утриматись від відвідування громадських місць”, – пишуть “Атеш” у своєму каналі.

Атеш також допомагає в розвідках для українських військових, агенти виявили та проаналізували дії окупантів біля села Смарагдове в Джанкойському районі, виявивши систему оборони противника, яка складається з різноманітних методів та дій.

Також стало відомо про загибель окупантів в Маріуполі через “загадкові” великодні ласощі.