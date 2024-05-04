Про заяву стало відомо з щорічника Сил оборони Естонії.

За словами військового, Естонія має можливості досягнути цієї мети, оскільки у ВМФ країни є як морські міни, так і протикорабельні ракети.

“Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем – можливу блокаду у Балтійському морі”, – зауважив Мартін Херем.

Після цього агресору стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, у свою чергу, дозволяє Естонії надавати повітряну та морську підтримку з боку союзників.

Херем відзначив, що сухопутні війська також мають високий рівень розвитку. Зокрема, естонська дивізія, створена трохи більше року тому, показала себе з найкращого боку під час навчань. Також розпочалися закупівлі боєприпасів великого калібру. Протягом наступних двох років планується поставити на озброєння додаткові самохідні гаубиці, бронетранспортери, засоби протиповітряної оборони середньої дальності та системи залпового вогню.

Ці можливості можуть запобігти окупації, але не можуть стримати звичайний військовий напад, спрямований на дестабілізацію.

Нещодавно стало відомо про ідею обмежити вʼїзд росіянам до Калінінграда, таку ініціативу запропонував уряд Фінляндії. Станом на сьогодні чимало країн будь-якими способами намагаються обмежити доступ росіян до прикордонних пунктів, фінансових установ тощо.