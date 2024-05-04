Ініціатором урядового законопроєкту №8371 про заборону Московського патріархату на території України виступає народна депутатка Оксана Савчук.
Документ, зокрема, передбачає заборону діяльності Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, у тому числі й Української православної церкви.
Законопроєктом передбачається, що релігійні громади, монастирі й духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом відповідно до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Діяльність релігійних громад, монастирів і духовних навчальних закладів Московського патріархату, які не змінили свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом, припиняється.
Закон має на меті захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.
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