Про це партизанський рух “АТЕШ” повідомив у Telegram.
“Агенти нашого руху безперервно ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян. У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту”, — написано у повідомленні.
АТЕШ зазначили, що росіяни не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя — залишити окуповані українські території.
“Але «АТЕШ» готовий зробити їм ще один урок”, — зазначили партизани.
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