Українські партизани повідомили, що вони цілодобово слідкують за переміщенням залишків російського Чорноморського флоту і виклали фото та відео вцілілих кораблів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це партизанський рух “АТЕШ” повідомив у Telegram.

“Агенти нашого руху безперервно ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту росіян. У режимі 24/7 ми відстежуємо кількість, розміщення та активність російського окупаційного контингенту”, — написано у повідомленні.