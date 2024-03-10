Видання пише, що уряди країн, керівники та інвестори намагаються заробити собі позитивну репутацію в очікуванні реконструкції, яка, за оцінками Європейського інвестиційного банку, може скласти понад 1 трильйон доларів державного та приватного капіталу.

З поправкою на інфляцію, це більш ніж у п’ять разів більше, ніж фінансований США План Маршалла, який спричинив промисловий ренесанс у Європі після поразки Німеччини у Другій світовій війні.

Так, наприклад, турецькі компанії відновлюють мости та дороги, а також забезпечують Україну генераторами енергії та мобільними госпіталями, сподіваючись, що вони матимуть перевагу, коли почнеться конкуренція за великі контракти.

Також в інфраструктурі та обороні вже планують проєкти німецькі та австрійські компанії. Зокрема JPMorgan Chase & Co. чекає на робочі групи для «передпроектного планування», а Данія наразі пожертвувала 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів) на відновлення суднобудівного вузла Миколаєва.

“У нас є шанс відбудувати все краще, ніж це було в СРСР”, — заявив Голова Державного агентства розвитку інфраструктури та реконструкції Мустафа Найєм.

В той же час Найєм зазначив, що успіх найбільшого інвестиційного проекту за часів Другої світової війни вимагає терпіння українців і того, чи можна довіряти росії в дотриманні будь-якого мирного договору.