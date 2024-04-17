Про це повідомила пресслужба Дубенської РДА.
Породіллю своєчасно висадили у Кіровоградській області й доправили до полового, де вона й народила дитину.
“На одного маленького українця у світі стало більше. Крістіна, яка їхала евакопотягом до свого чоловіка на Дубенщину, народила хлопчика! Мама із синочком перебувають у пологовому, згодом чекатимемо їх у нас. А поки передали чоловіку двох їхніх котиків. Ними вже опікується місцева малеча”, — повідомив голова Дубенської РДА Всеволода Пекарського.
У пресслужбі зазначили, що переселенка Крістіна з новонародженим малюком поїдуть у Демидівську громаду.
Загалом у середу, 17 квітня, з евакуаційного потяга зустріли 24 вимушених переселенців із Донеччини. Вони проживатимуть у Підлозцівській, Мирогощанській, Варковицькій та Дубенській тергромадах.
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