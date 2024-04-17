Пасажирка евакуаційного потяга, що прямував на Рівненщину, народила хлопчика. Жінка на ім'я Крістіна, їхала до свого чоловіка в Дубенський район, але в поїзді їй стало зле — у неї почалися перейми.

Про це повідомила пресслужба Дубенської РДА.

Породіллю своєчасно висадили у Кіровоградській області й доправили до полового, де вона й народила дитину.

“На одного маленького українця у світі стало більше. Крістіна, яка їхала евакопотягом до свого чоловіка на Дубенщину, народила хлопчика! Мама із синочком перебувають у пологовому, згодом чекатимемо їх у нас. А поки передали чоловіку двох їхніх котиків. Ними вже опікується місцева малеча”, — повідомив голова Дубенської РДА Всеволода Пекарського.

У пресслужбі зазначили, що переселенка Крістіна з новонародженим малюком поїдуть у Демидівську громаду.

Загалом у середу, 17 квітня, з евакуаційного потяга зустріли 24 вимушених переселенців із Донеччини. Вони проживатимуть у Підлозцівській, Мирогощанській, Варковицькій та Дубенській тергромадах.