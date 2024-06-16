Ватикан готовий виступити посередником в обміні полоненими між Україною та Росією і підтримує постійний зв'язок з українською і російською владою.

З такою заявою П’єтро Паролін, секретар Святого престолу, виступив на Глобальному саміті миру.

Ватикан готовий допомогти як посередник у справах, які приносять користь тим, хто постраждав. Вони підтримують повернення депортованих дітей у Росію та звільнення полонених, особливо тяжкопоранених.

Також є інформація про недотримання Женевських конвенцій у поводженні з військовополоненими. Створення комісії разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста, яка оцінила б становище військовополонених, є складним завданням.

У Великодньому посланні Папа Римський Франциск висловив побажання про обмін усіма полоненими між Росією та Україною за принципом “всіх на всіх”. Він висловив свою співчуття жертвам численних конфліктів у світі, зокрема в Ізраїлі, Палестині та Україні.