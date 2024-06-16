Імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США, незважаючи на зусилля, що спрямовані на відмову від російського палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times.

Після початку вторгнення РФ до України, країни ЄС почали активно зменшувати залежність від російського газу, звертаючи увагу на альтернативні джерела постачання, зокрема СПГ з США. У вересні 2022 року США випередили Росію як найбільший постачальник газу до Європи.

В травні 2024 року постача російського газу та СПГ трубопроводами вперше з 2022 року перевищили обсяги імпорту з США, складаючи 15% від загального обсягу постачання до ЄС та інших країн Європи, у той час, як обсяги постачання СПГ з США становили всього 14% від загальних обсягів.

Обсяги російського газу в Європу зросли через короткострокові фактори, такі як перебої на американському експортному об’єкті СПГ. Росія відправила більше газу через Туреччину перед плановим технічним обслуговуванням в червні.

Проте попит на газ в Європі залишається слабким, а запаси газу в сховищах високі. З 2022 року Росія поставляє газ до Європи лише через Туреччину та Україну, але транзитна угода з Україною закінчується цього року.

Експерти вважають, що розворот у постачаннях газу може бути тимчасовим, оскільки Росія може звернутися до постачі СПГ в Азію, що може зменшити обсяги постачання до Європи, особливо з урахуванням зростання виробництва СПГ в США.