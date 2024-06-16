Про це пише “Межа”.

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбулася перша нічия, коли збірні Словенії та Данії зіграли в результативну нічию 1:1. Цей матч відкривав програму ігор у групі С, де команди вже зустрічалися у відборі на турнір.

Особливим був також той факт, що у цьому матчі взяв участь півзахисник Крістіан Еріксен, який раніше вразив усіх своїм виступом на Євро-2020, через зупинку серця він достроково припинив матч проти Фінляндії.

Україна на Євро-2024: розклад матчів

Понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія — Україна (Мюнхен)

П’ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)

Середа, 26 червня. 19:00. Україна — Бельгія (Штутгарт)

Українська футбольна збірна розпочинає свої виступи на чемпіонаті Європи-2024. Турнір вже розпочався, і перші матчі вже відбулися. Україна стартує у четвертому дні змагань.