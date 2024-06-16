Про це інформує NDAA.

У Сполучених Штатах Америки планують внести зміни до Закону про Військову службу, які передбачають реєстрацію жінок на військовий облік в рамках програми про військовий обов’язок.

До цього лише особи чоловічої статі були зобов’язані реєструватися, незалежно від їхньої гендерної ідентичності. Це не перша спроба впровадження таких змін у законодавство, але раніше вони визнавалися неконституційними.

Наразі у Збройних Силах України служить понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч є цивільними співробітницями, а інші є військовослужбовицями. Збільшення кількості жінок у лавах ЗСУ почалося активно у 2014 році, після внесення змін у законодавство жінки отримали право обіймати будь-які посади в українській армії.