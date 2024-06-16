У неділю, 16 червня, президент Португалії Марселу Ребелу де Соза заявив, що мир в Україні буде глобальним, а Саміт миру є підтвердженням виняткового успіху на міжнародному правовому рівні.

Про це він сказав на фінальному сесійному засіданні Саміту миру у Швейцарії.

«Цей саміт сам по собі вже є винятковим успіхом. Світ тут! Це справжній глобальний саміт за мир, тому що неспровокована агресія Росії проти України принесла нам глобальну війну, а не лише європейську. І мир в Україні буде глобальним миром, заснованим на статуті ООН, міжнародному праві, гуманітарному праві, ядерній безпеці та сталому розвитку», – заявив де Соза.

За його словами, Португалія зберігає свою непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України та буде продовжуватиме надавати допомогу її уряду і народу.

«Всі сторони мають сьогодні долучитися до цього процесу. Необхідно терміново забезпечити справедливий і тривалий мир для наших громадян, для майбутнього наших націй і для прийдешніх поколінь», – резюмував президент Португалії.

Нагадаємо, на Саміті миру президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути Росії до відповідальності за скоєні злочини проти людяності в Україні. Також він висловив упевненість, що єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності України.

Своєю чергою прем’єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що якщо Росія не погодиться на умови прийняті міжнародною спільнотою на Саміті миру у Швейцарії, то світові країни змусять її здатися.

Про необхідність посилення економіки України та допомоги приватному сектору відбудувати свою країну говорив під час Саміту дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш. Він переконаний, що у разі, якщо справедливий мир не буде досягнуто шляхом перемовин, то економічні зусилля між країнами не зможуть бути продуктивними.