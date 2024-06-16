Про це глава МЗС Словаччини сказав на Глобальному саміті миру.

Словацький дипломат Бланар зазначив, що війна проти України відбувається на території Європи, але має глобальні наслідки. Він заявив, що без конструктивної співпраці глобальних гравців, яка базується на статуті ООН і міжнародному праві, неможливе стійке рішення.

Бланар підкреслив важливість інтеграції ключових принципів ООН до платформи України. Він наголосив, що Україна має стати мирною, суверенною і демократичною державою зі стабільними кордонами, щоб вступити до ЄС і НАТО.

Словаччина продовжує надавати Україні електроенергію і планує надалі це робити. В Україну вже постачали 400 тисяч МВт електроенергії. Глава словацької дипломатії згадав за важливість залучення всіх стейкхолдерів до мирного процесу в Україні.