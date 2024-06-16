На Глобальному саміті миру усі учасники підтримали територіальну цілісність України і ухвалили комюніке, яке буде доступним для підписання кожною державою, що дотримується Статуту ООН.

Про це Володимир Зеленський заявив після завершення Глобального саміту миру.

Зеленський висловив вдячність учасникам Глобального саміту миру за підтримку та наголосив на важливості участі кожної країни, яка поважає Статут ООН. Він підкреслив, що це великий успіх для України та всіх партнерів, і закликав всі країни приєднатися до спільних зусиль у забезпеченні миру.

“Тривалого миру не буде без територіальної цілісності”, – сказав Президент.

На саміті були детально проаналізовані три виклики: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення полонених і депортованих осіб, включно з тисячами дітей, викрадених Росією.

“І тепер, після саміту, ми запропонували та погодили продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні, на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством окремих країн”, – підсумував Зеленський.

За словами Зеленського, ці групи будуть працювати на кшталт радників лідерів країн з питань національної безпеки під час підготовки першого Саміту миру.

Угоди вже укладені з країнами, такими як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство для спільної роботи груп, які будуть очолювати та співочолювати.