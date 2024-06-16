Більше 2750 осіб було звільнено з українських в'язниць, щоб вони могли приєднатися до Збройних сил України.

Про це пише The Washington Post.

Закон передбачає можливість включення ув’язнених до штурмових бригад. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що це обмеження відображає найважливіші потреби України. Він очікує, що принаймні 4 тисячі в’язнів стануть добровольцями.

“Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення — це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку”, — прокоментував Малюська.

За словами Малюська, деякі командири намагаються залучити колишніх в’язнів до військової служби. Він пояснив, що відбувається “конкуренція між військовими командирами за наймання” з числа осіб, які перебували у місцях позбавлення волі через нестачу кадрового складу.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію засуджених, а 17 травня його підписав президент Володимир Зеленський. Цей документ передбачає можливість залучення до військової служби осіб, яким було призначено обмеження або позбавлення волі за легкими злочинами.