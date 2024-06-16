Про це пише The Washington Post.
Закон передбачає можливість включення ув’язнених до штурмових бригад. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що це обмеження відображає найважливіші потреби України. Він очікує, що принаймні 4 тисячі в’язнів стануть добровольцями.
“Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення — це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку”, — прокоментував Малюська.
За словами Малюська, деякі командири намагаються залучити колишніх в’язнів до військової служби. Він пояснив, що відбувається “конкуренція між військовими командирами за наймання” з числа осіб, які перебували у місцях позбавлення волі через нестачу кадрового складу.
Верховна Рада прийняла законопроєкт про мобілізацію засуджених, а 17 травня його підписав президент Володимир Зеленський. Цей документ передбачає можливість залучення до військової служби осіб, яким було призначено обмеження або позбавлення волі за легкими злочинами.