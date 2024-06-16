Оперативна інформація станом на 13.00 16.06.2024 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку доби російські загарбники активно діють на Покровському та Сіверському напрямках. Кількість бойових зіткнень зросла до 51.

Силами оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують їх піхоту і техніку. Російські терористи продовжують бомбити Харківщину керованими авіаційними бомбами.

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Берестового.

Двічі безуспішно намагався атакувати наші позиції російський агресор в районах Макіївки та Невського на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

Продовжують нарощувати активність ворожі війська поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку. Від початку доби наші захисники відбили уже п’ять ворожих штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку не мали успіху штурмувальні дії противника західніше Іванівського.

Не полишає наміру противник протиснути нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 19 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. На даний час наші оборонці відбили 17 ворожих атак, ще дві тривають.

На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Наші захисники на даній ділянці відбили дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку авіація російських окупаційних військ завдала два удари п’ятдесятьма чотирма НАРами в районі Старомайорського.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.