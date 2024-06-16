У президента України Володимира Зеленського є попередження для західних країн щодо можливої втоми, оскільки він стверджує, що наступним кроком Путіна після перемоги над Україною може стати війна в Європі.

Про це Президент розповів під час пресконференції за підсумками другого дня Глобального саміту миру.

Зеленський наголосив, що для українців війна з Росією – це питання виживання, і вони не можуть дозволити собі втомитися в цій боротьбі. Він порівняв ситуацію з нацистом Путіним, який, на його думку, прийшов знищити Україну, з нападом людини з ножем і автоматом у квартиру, підкресливши, що в такій ситуації першочерговою метою є захист себе і своїх дітей.

Він подякував союзникам України за надану допомогу, підкреслив, що ця допомога не є такою, від якої можна втомитись, оскільки ціна за демократичне життя в Європі набагато вища.

“Я не заздрю. Я просто хочу вам сказати, що Путін не залишиться і не закінчить війну на Україні. Повірте мені, буде все те, що було перед Другою світовою війною… Він піде далі, і потім ніхто вже не буде думати про втому. Усі будуть думати в Європі про виживання, про міграцію”, – сказав Зеленський.

За його словами, існує нагальна потреба зупинити російського диктатора в даний момент. Він також зазначив, що Україна пропонує мирний й дипломатичний шлях для досягнення цієї мети, незважаючи на всю шкоду, яку Росія завдала українському населенню.