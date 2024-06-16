Про це НАЕК “Енергоатом” пише в Telegram.
У світовій спільноті вимагають повернення Запорізької АЕС Україні, оскільки це єдиний спосіб забезпечити безпеку в ядерній та радіаційній сферах. Компанія наголошує, що лише повернення ЗАЕС може гарантувати запобігання ядерним та радіаційним аваріям та захисту людей та навколишнього середовища.
“НАЕК «Енергоатом» як український оператор чотирьох діючих атомних електростанцій докладе максимальних зусиль задля відновлення роботи Запорізької АЕС відповідно до схваленого Комюніке та забезпечить її надійну та безпечну експлуатацію”, – йдеться у повідомленні.
Учасники Саміту миру в своєму спільному комюніке підкреслили недопустимість використання ядерної зброї в Україні, використання продовольчої безпеки як зброї, а також висловили необхідність повного обміну військовополоненими.
- Енергоатом: В Україні до мережі під’єднали енергоблок-тисячник, який перебував на ремонті
- Міні-ТЕЦ рятуватимуть Київ від нестачі електроенергії: де розташують перші з них
- 342 – стільки разів за добу ворог обстріляв Запорізьку область