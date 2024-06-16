Одна з основних вимог підсумкового комюніке Саміту миру - забезпечення безпечної роботи атомних електростанцій. Це передбачає необхідність повернути Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України.

Про це НАЕК “Енергоатом” пише в Telegram.

У світовій спільноті вимагають повернення Запорізької АЕС Україні, оскільки це єдиний спосіб забезпечити безпеку в ядерній та радіаційній сферах. Компанія наголошує, що лише повернення ЗАЕС може гарантувати запобігання ядерним та радіаційним аваріям та захисту людей та навколишнього середовища.

“НАЕК «Енергоатом» як український оператор чотирьох діючих атомних електростанцій докладе максимальних зусиль задля відновлення роботи Запорізької АЕС відповідно до схваленого Комюніке та забезпечить її надійну та безпечну експлуатацію”, – йдеться у повідомленні.

Учасники Саміту миру в своєму спільному комюніке підкреслили недопустимість використання ядерної зброї в Україні, використання продовольчої безпеки як зброї, а також висловили необхідність повного обміну військовополоненими.