Назарій Волянський, директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців та роботодавців Польщі), пояснив, що тепер існують три шляхи для легалізації українських біженців.

Про це він розповів в інтервʼю, повідомляє “Межа”.

Українці, які приїжджають до Польщі, тепер мають можливість легалізувати свій статус за допомогою документів PESEL або SUKR. Раніше українцям надавалося 30 днів на оновлення своїх даних, але тепер цей процес став обов’язковим негайно після прибуття до країни. Ці документи дозволяють українцям отримати певну допомогу та легально перебувати в Польщі.

Новий документ передбачає, що українці, які раніше користувалися програмою PESEL, тепер будуть розглядатися як звичайні іноземні мігранти, які легалізували свій статус в Польщі. Також, українці, які мають офіційну роботу в Польщі, не матимуть деяких пільг, які вони отримували раніше за програмою PESEL, таких як щомісячна допомога або можливість не оплачувати житло.

З 1 липня 2024 року для українських біженців в Польщі набудуть чинності нові умови. Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих скасують, а також зміняться правила отримання номера PESEL. Однією з ключових змін буде продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.