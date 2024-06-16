Про це пише українське медіа.

Безекіпажний катер Stalker 5.0 став символом нових політичних рішень і морської могутності України. Його розміри – 5 метрів у довжину і 1,2 метра у ширину. Катер може доставляти воду, продовольство та інше спорядження на острови або узбережжя для наших військових.

Також він може використовуватися для розвідки та патрулювання у морських та річкових прикордонних районах. Завдяки бензиновому двигуну потужністю 60 кінських сил, катер може розганятися до 40 вузлів (75 км/год) і рухатися з крейсерською швидкістю 30 вузлів (55 км/год).

Дрон, який входить до складу катера, має систему відеозв’язку та управління на основі Starlink. Вартість одного катера становить близько 60 тисяч євро.