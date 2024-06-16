Про це повідомила швейцарська газета німецькою мовою Neue Zürcher Zeitung.

Зустріч, яка відбулася, не принесла очікуваного прогресу у досягненні миру в Україні, і це намагаються приховати організатори та учасники. Швейцарська газета вказує на необхідність більшого реалізму у таких зустрічах.

“Відповідь відрізняється щодо політичної суті. Хоча ніхто не очікував великого кроку до миру, тим більше, що політичні та військові умови для нього взагалі не наведені. Але такі зустрічі принаймні мають потенціал для розвитку певного сигнального ефекту. Це не вдалося на Бюргенстоку. Немає нових, консенсусних моделей того, як можна досягти миру”, – критикує газета Саміт миру.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до виведення російських військ з України, була підтримана 141 державою у лютому 2023 року, але зараз лише 84 держави підтримують слабший текст.

Відхилення Бразилії та Індії від підсумкової декларації є серйозною невдачею, а західний блок має складності залучити значну кількість африканських та азійських країн у пошуку миру. Також помітний негативний вплив Китаю.