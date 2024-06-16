Про це пише Британська розвідка.
Зауважується, що збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів. У РФ очікують, що податкові зміни принесуть додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 29 мільярдів доларів у 2025 році.
Це буде досягнуто шляхом зростання ставки податку на прибуток підприємств з 20 до 25% і збільшення найвищої ставки податку на прибуток з 15 до 22% за допомогою нової шкали.
“Додаткові надходження, отримані, насамперед, завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків, що зростають”, – йдеться в повідомленні.
За прогнозом британської розвідки, державні видатки у 2024 році зростуть на 15% порівняно з 2023 роком, але ймовірно, зростатимуть і надалі. Розвідка вказує, що зростання видатків майже напевно триватиме і у 2025 році, оскільки витрати на оборону, соціальні та інфраструктурні видатки ймовірно збільшаться.
“Додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції в невійськові сектори”, – підсумовує розвідка.
Однак, Міноборони зауважує, що інвестиції в невійськові сектори, швидше за все, залишатимуться на рівні стагнації, а військові сектори з високою ймовірністю займатимуть значну частину наявних трудових ресурсів.
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