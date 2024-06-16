За даними британської розвідки, Росія збільшує податки для забезпечення фінансування своїх зростаючих потреб, включаючи війну проти України.

Про це пише Британська розвідка.

Зауважується, що збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів. У РФ очікують, що податкові зміни принесуть додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 29 мільярдів доларів у 2025 році.

Це буде досягнуто шляхом зростання ставки податку на прибуток підприємств з 20 до 25% і збільшення найвищої ставки податку на прибуток з 15 до 22% за допомогою нової шкали.

“Додаткові надходження, отримані, насамперед, завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків, що зростають”, – йдеться в повідомленні.

За прогнозом британської розвідки, державні видатки у 2024 році зростуть на 15% порівняно з 2023 роком, але ймовірно, зростатимуть і надалі. Розвідка вказує, що зростання видатків майже напевно триватиме і у 2025 році, оскільки витрати на оборону, соціальні та інфраструктурні видатки ймовірно збільшаться.

“Додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції в невійськові сектори”, – підсумовує розвідка.

Однак, Міноборони зауважує, що інвестиції в невійськові сектори, швидше за все, залишатимуться на рівні стагнації, а військові сектори з високою ймовірністю займатимуть значну частину наявних трудових ресурсів.