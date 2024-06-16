У першому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу Нідерланди здобули перемогу над Польщею.

Про це повідомляє “Межа”.

У першому раунді групи D на Євро-2024, збірна Нідерландів перемогла Польщу з рахунком 2:1 на стадіоні “Фолькспаркштадіон”.

На 16-й хвилині поляків вперше забив форвард Букса. Однак, на 29-й і 83-й хвилинах, нідерландці відповіли голами Гакпо і Вегхорста відповідно.

Ця перемога дозволила команді підопічних Кумана заробити перші 3 очки на турнірі. У наступному матчі першого туру групи D, Франція зіграє з Австрією 17 червня.

Україна на Євро-2024: розклад матчів

Понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія — Україна (Мюнхен)

П’ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)

Середа, 26 червня. 19:00. Україна — Бельгія (Штутгарт)

Українська футбольна збірна розпочинає свої виступи на чемпіонаті Європи-2024. Турнір вже розпочався, і перші матчі вже відбулися. Україна стартує у четвертому дні змагань.