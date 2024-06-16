Російський солдат з п'ятої роти 1009-го полку Антон Андрєєв розповів про реальні втрати армії Росії під час наступу на північ Харківської області.

Про це пише The Guardian.

Андрєєв розповідає, що його підрозділ був повністю розгромлений українською армією у Вовчанську. Зі 100 солдатів, які були на початку, залишилося всього 12. Прибувши на фронт, половина компанії загинула вже першої ночі.

“Вони просто рубають нас на шматки. Нас посилають під кулемети, під безпілотники вдень, як м’ясо. А командири просто кричать “вперед і вперед”, – слова російського солдата на відеозаписі, який вперше був опублікований російським медіа.

ЗМІ та представники влади Росії продовжують твердити, що їхні війська надалі просуватимуться в напрямку Харкова. Путін заявляє, що російські втрати значно менші, ніж українські, але Кремлю доводиться докладати зусиль, щоб приховувати реальність про кількість ліквідованих солдат.

У соціальних мережах з’явилися повідомлення про зниклих безвісти росіян, які шукають своїх родичів, загублених під час наступу на Харків. Це свідчить про значні втрати, які Росія зазнає. Деякі родичі також зазначають, що війська були недостатньо підготовлені перед початком наступу, а навчання тривало лише тиждень.