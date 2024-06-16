Під час Саміту миру прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення пакету допомоги для України на суму 52,4 млн. канадських доларів (приблизно 38,1 млн. доларів США).

Про це інформує Джастін Трюдо.

Канада виділила значні кошти на підтримку українців, зокрема на заходи для вразливих дітей, молоді з груп ризику та дітей-переселенців. Також буде підтримано жертв воєнних злочинів, покращено доступ до правосуддя, підвищено обізнаність про пошук зниклих безвісти та надано допомогу чоловікам, які пережили сексуальне насильство.

Крім того, значна сума коштів буде спрямована на відновлення енергетичного обладнання та інфраструктури в Україні.

15,4 мільйонів канадських доларів ($11,2 мільйона) буде вкладено у Міжнародний валютний фонд для зусиль, спрямованих на:

надання технічної допомоги та навчання, необхідних для економічних реформ і вступу до Євросоюзу;

поліпшення можливостей України безпечно очистити свою територію від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни;

надання уряду України технічної допомоги з боку експертів уряду Канади в секторах юстиції та енергетики.

До того ж, уряд Канади також інвестує 2 мільйони канадських доларів ($1,5 мільйона) на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об’єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії.