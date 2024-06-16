Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Разом було підписано угоду про дипломатичні відносини.

Про це повідомляє ОП.

У присутності лідерів міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і державного секретаря Палау Густава Айтаро було підписано Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Президент Володимир Зеленський підкреслив загрози для екології, які створює російська окупація Запорізької АЕС, вказавши на наявність зброї та вибухівки на території електростанції, а також примусову працю українського персоналу.

Україна та Палау вирішили розпочати дипломатичні стосунки, що є важливим кроком у зміцненні міжнародних зв’язків обох країн. Підписання Спільного комюніке свідчить про взаємне бажання співпрацювати та розвивати партнерство.

Мета саміту полягає в узгодженні трьох з десяти пунктів української “формули миру” на найвищому рівні. Ці пункти стосуються ядерної і продовольчої безпеки, а також звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, дітей. Росія не була запрошена на перший Саміт миру, ймовірно, що її запросять на наступні зустрічі, коли будуть узгоджені позиції країн щодо “Формули миру”.