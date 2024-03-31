Про це повідомляє голова Львівської обласної військової аміністрації Маким Козицький.

За його словами, російські війська вранціі 31 березня атакували крилатими ракетами той самий об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області, що був їхньою ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля, була пожежа, її загасили. Станом на 19:22 відомо про двох загиблих на Львівщині через сьогоднішні ракетні удари РФ.